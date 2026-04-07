俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が、雰囲気がガラリと変わった最新ショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】“体重10kg減”本田望結のイメチェンショット（複数カット）これまでもInstagramで、「え、本人？すげー大人っぽい」「雰囲気すごく変わるけど、これはこれで良い感じ！」と驚きの声が寄せられた“激変”ショットや、「まさに氷上の天使！」「やっぱスケートしてる時が1番やね!!」など反響を集めたス