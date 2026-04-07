45歳で初メダル。不屈のベテランを地元が称えました。 【写真を見る】45歳で初のメダル獲得 名古屋市出身･小栗大地選手に ｢スポーツ功労賞｣ ミラノ・コルティナパラリンピックで銀！ きょう、名古屋の広沢一郎市長を表敬訪問したのは、ミラノ・コルティナパラリンピックのスノーボード男子バンクドスラロームで銀メダルを獲得した名古屋市出身の小栗大地選手です。 「応援や支えがあったからとれたメダ