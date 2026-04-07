スーパーの売り場で友人に“せんべろセット”を選んでもらったところ、差し出されたのは大きなカットパインとお酒の組み合わせでした。Xに投稿したのは、おにんにんでしたさん（@kouteininnjinn）。カットパインだけで798円を占める意外なセレクトに、「こいつマジか」といった驚きの声が寄せられました。【写真】酒を飲まない友人が選んだ「せんべろセット」きっかけは、友人と一緒にスーパーを歩いていたときのことでした。「友