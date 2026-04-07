ネットプラットフォームのデータによると、今年の清明節連休（4月4日〜6日）期間における映画興行収入は、4月6日午後9時の時点で3億400万元（約70億円）に達しました。観客動員数は延べ798万4000人、上映回数は延べ145万4000回で、清明節連休としては中国映画史上最多の上映回数を更新しました。清明節連休中の映画作品はジャンルが多様で、革命歴史の題材に加え、ドラマ、サスペンス、ドキュメンタリー、アニメーションなど幅広い