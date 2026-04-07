数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！隙間時間のちょっとした頭の体操は、集中力を高めるのにぴったりです。問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。45 □ 5 □ 2 □ 6 = 24 ヒント：まずは左端の「45 □ 5」に注目です。九九の「5の段」を思い浮かべてみると、あとの数字が扱いやすくなりますよ！答えを見る↓↓↓↓↓正解：÷、×、＋正解は「÷（わる）、×（