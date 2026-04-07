Image: Erica Synths ラトビアのガレージ楽器メーカーErica Synthsが、DIY組み立てタイプのリズムマシンキット「Konstrukt-8」をリリースしました。ユーロラックとの合わせ技もOK Image: Erica Synths Konstrukt-8には8つのモジュールがあり、それぞれに詳細なガイドが付属しているので、組み立てはそれほど