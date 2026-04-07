「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、4月13日（月）から、世界中で愛されるトヨタの名車をデザインした新作コレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】かっこいい！背面にランドクルーザーを施したデザインも■4種の名車をフィーチャー今回登場するのは、1937年の設立以来、多くの車を世に送り出してきたトヨタの名車を、グラフィックで表現したTシャツ全4種。ラインナップに