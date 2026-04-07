ドイツ１部ザンクトパウリの原大智の現状を現地メディアが報じている。昨季、E-１選手権で日本代表に初選出された26歳のFWは、今冬に京都サンガF.C.からザンクトパウリへ完全移籍。加入直後の現地２月３日に開催されたDFBポカールの準々決勝・レバークーゼン戦でいきなり新天地デビューを飾った。しかしその後はほとんど出場機会なく、今季ここまで公式戦の出場はわずか３試合。プレータイムは計32分にとどまっており、リー