二極化構造が崩れ、市場全体が冷え込む展開 2026年3月（2月末終値～3月末終値）の中国株は、上海総合指数は－6.5％、香港ハンセン指数は－6.9％と、大きな調整となっています。チャート的にも香港株式市場は、これまでの緩やかな調整局面から、明確な「下落」のフェーズに突入したといえます。 象徴的なのは、先行して弱含んでいたハンセンテック指数が、2025年10月2日の直近の高値6715.46から約3