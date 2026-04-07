新潟市保健所は、新潟市中央区にある飲食店「＃カキもビールも生がスキ。」で食中毒が発生したと発表しました。20代から60代の男女8人に食中毒の症状が出たということです。 食中毒が発生したのは、新潟市中央区にある飲食店「＃カキもビールも生がスキ。」です。3月31日、患者グループから「3月28日に職場の同僚8人で当該店舗を利用した後、3月30日から下痢・嘔吐・腹痛・吐き気などの症状が出ている」との連