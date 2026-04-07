セブン‐イレブン・ジャパンは、北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ・五目春巻・春キャベツメンチカツを、組み合わせ自由で一度に2個買うと50円引き、一度に3個買うと100円引きになるセールを全国のセブンイレブンにて実施する。15日から21日の7日間限定開催。【写真】数量限定！甘みを感じられる『春キャベツメンチカツ』期間中は、その日の気分に合わせて自由に好きな揚げ物を選べる、まとめ買いがおトクな7日間。また、旬の