記者会見する「秋田・潟上国際音楽祭」の千田桂大委員長＝7日午後、秋田市文化の力で地域の活性化を目指す「秋田・潟上国際音楽祭」実行委員会が7日、秋田市で今年のイベント内容を発表し、7月4日に同市でイタリアの世界的テノール歌手、ファビオ・アルミリアート氏らによるオペラ公演が開かれると明らかにした。2022年に同音楽祭を立ち上げたピアニストの千田桂大委員長は「アルミリアート氏と共演できることを楽しみにしてい