コメの適正な価格設定に向け、「米穀機構」は7日、コスト指標を発表しました。生産から小売りまでにかかるコストは、精米5キロあたり2816円としています。この指標は、持続可能なコメの生産に向け、農林水産省から認定を受けた「米穀機構」が7日、はじめて公表したものです。それによりますと、今年4月時点の生産、集荷、卸売、小売の4段階でかかるコストの合計は玄米60キロあたり2万535円、精米5キロあたりに換算すると2816円とし