警察や消防によりますと、7日午後4時半ごろ、川崎市川崎区扇島のJFEスチール東日本製鉄所で作業員の男性から「40メートル級の足場が崩れ複数の人が落下した」などと119番通報がありました。現場は、工場が集まるエリアの一角で、足場にいた複数の人が落下したという情報もあるということです。敷地に隣接する海にも落下した可能性があり、警察や消防が救助活動を急ぐとともに現場の状況を調べています。