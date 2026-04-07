ロッテのアンドレ・ジャクソン投手が8日のオリックス戦（京セラD）に先発することが発表された。オリックスはアンダーソン・エスピノーザ投手が先発する。DeNAから移籍したジャクソンは3月上旬に右手人さし指を負傷した影響でオープン戦での登板が1試合に終わったものの、今季初登板となった4月1日の日本ハム戦では最速156キロをマークするなどケガの影響を全く感じさせず、5回89球を投げ、1安打5奪三振無失点と圧巻の投球を見