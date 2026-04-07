◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（７日・マツダスタジアム）巨人・長野久義編成本部参与が昨季限りでの現役引退後初めてマツダスタジアムに姿を見せた。長野氏は１９〜２２年の４年間広島に在籍。巨人の試合前練習でグラウンドに足を踏み入れると、左翼の位置で打撃練習の球拾いなどを他のスタッフらとともに行った。スタンドのファンからは長野氏へ向けて「お疲れさま！」など、ねぎらいの声も上がっていた。