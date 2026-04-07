スポーツ報知の公式YouTube「森脇瑠香のやってみるかチャンネル」が６日、ミスタータイガース・掛布雅之さん（スポーツ報知評論家）の公式YouTube「掛布雅之の憧球」とコラボし、動画を配信した。プロ野球開幕から９試合を終えた各チームの戦いぶりと順位を振り返りながら、２人でセ・リーグの順位予想。「阪神の連覇が確実」と予想する掛布さんに対し、森脇記者は「願望も込めて…」と違う球団を１位予想した。掛布さんが考え