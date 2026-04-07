オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手が、８日のロッテ戦（京セラＤ）に先発することが決まった。前回登板となった１日の西武戦（ベルーナＤ）では、１１０球で５安打７奪三振にまとめ、ＮＰＢ４６試合目で初の完封勝利。勢いに乗る来日３年目右腕は「いつも通りしっかりと調整は続けてこられたので、体はとてもいい状態。いい登板の後だからというのは関係なく、自分の登板は大事。もう過去は過ぎたので、次に集中してい