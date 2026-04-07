ソフトバンクは７日の西武戦（みずほペイペイ）に６―８の逆転負けを喫した。先発の大関友久が５回途中６失点（自責５）で今季初黒星。打線が相手を上回る１２安打を放って最後まで食い下がったが、追いつくことはできなかった。いずれも失点につながった２つの失策が痛かった。序盤２回は野村の悪送球、終盤８回は今宮が二ゴロを後逸。試合後、小久保監督は「最初のエラーはイージーエラーなんで、なかなかゼロでかえってくる