◆パ・リーグオリックス―ロッテ（７日・京セラドーム大阪）スタメンが発表された。３日からの日本ハム３連戦（エスコン）で今季初の同一カード３連戦３連敗を喫したオリックスは、３月２７日に行われた開幕・楽天戦（京セラＤ）のオーダーから中堅と右翼を入れ替え。同戦で右翼を守った広岡が「２番・中堅」、中堅を守った中川が「６番・右翼」で出場する。以下、両チームのスタメン。【ロッテ】１番・中堅高部２番・右翼