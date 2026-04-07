【モデルプレス＝2026/04/07】俳優の杉浦太陽が4月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。三男・幸空（こあ）くんとその友人たちとの公園遊びの様子を公開した。【写真】45歳5児のパパタレ「テントが豪華」三男友達たちと公園遊びショット◆杉浦太陽＆辻希美、幸空くん＆友人たちの仲良しショット披露杉浦は「コアの友だちたちと公園遊び」と添え、幸空くんとその友人たちの4ショットを投稿。桜の木の側に張ったドーム型の大き