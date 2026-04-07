【モデルプレス＝2026/04/07】タレントのゆきぽよが4月6日、自身のInstagramを更新。お花見ショットを公開した。【写真】29歳ギャル「セクシー」と話題のへそピ花見ショット◆ゆきぽよ、菜の花＆桜ショットゆきぽよは「しごおわチームぽよで念願の 景色が綺麗すぎてCGみたい」とつづり、菜の花と桜のショットを公開。ショートパンツとへそだしパーカーでオールブラックコーディネートを披露している。◆ゆきぽよの投稿が話題この投