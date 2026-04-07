新刊『読めば親子でマインドフルネス 最高に心地よく眠れるお話47』特別インタビュー 「毎日忙しくて、子どもとちゃんと向き合えない」「キツく叱ってしまって、今日も自己嫌悪」……そんな余裕がないお父さんお母さんにこそ知ってほしいのが『読めば親子でマインドフルネス 最高に心地よく眠れるお話47』。寝る前のほんのわずかな時間を本書と過ごすことで、パパやママの心が、子どもの行動が変わり、幸せな時間が生まれる