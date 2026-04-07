ドル売り、米国債利回りが上昇を消す＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル売りの動き。米10年債利回りが4.35％台から一時4.33％付近まで低下したことに反応。ドル円は159.60台まで反落。ユーロドルは1.1567レベル、ポンドドルは1.3266レベルなどにそれぞれ本日の高値を更新した。 USD/JPY159.73EUR/USD1.1554GBP/USD1.3245