通貨オプションボラティリティー１週間は円関連低く、ドル関連高い構図 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.178.496.508.81 1MO8.987.447.598.12 3MO9.176.917.917.97 6MO9.396.908.308.04 9MO9.446.918.498.09 1YR9.437.038.608.13 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.7611.609.12 1MO