中国、１７ヶ月連続で準備高を積み増し、金買いを継続 ２０２６年３月末時点の中国金準備高：７４３８万トロイオンス ２０２６年２月時点：７４２２万トロイオンス ２０２６年３月末時点の中国金準備時価：３４２７．６億ドル ２０２６年２月時点：３８７５．９億ドル 数量ベースでは増加が続いており、中国政府による買い越しはこれで１７ヶ月連続となった。 時価ベースでは、中国の金準備は前月比で減少し