４日、温室でイチゴを収穫する従業員。（滕州＝新華社記者／朱崢）【新華社済南4月7日】中国山東省滕州（とうしゅう）市姜屯鎮にある信華新格林高效現代農業産業園はここ数年、テクノロジーを生かしてイチゴ産業を発展させ、周辺住民の雇用と収入増加につなげている。8万平方メートルのイチゴ温室では、つり下げ式の養液栽培槽に、スマート温度管理やかんがい施肥一体化システム、補光システムを組み合わせ、年間を通じて安定