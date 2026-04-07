◇パ・リーグ西武8−6ソフトバンク（2026年4月7日みずほペイペイD）西武の仲三優太選手（23）が、プロ1号アーチをマークして、昨季日本一のソフトバンク撃破に貢献した。3−3から1点勝ち越しさらに1死二塁で迎えた5回第3打席。ここまで2打席三振の「4番・指名打者」が、大関友久投手が投じた初球のスライダーを右翼席に豪快に放り込み6−3とした。確信歩きからダイヤモンドをまわった背番号55は、お立ち台で「1、2打席