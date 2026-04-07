King＆Princeの永瀬廉（27）が7日、都内で女優の吉川愛（26）とダブル主演した映画「鬼の花嫁」（監督池田千尋）の鬼ヒット御礼舞台あいさつに出席した。メンバーの郄橋海人（27）も作品を観賞。あやかしと人間が共存する世界が舞台で、永瀬は類いまれなる容姿と能力を持つ鬼の一族の次期当主役を演じた。ヒロインへの溺愛ぶりが見どころの一つだが、「僕の格好良いシーンやせりふを言うシーンが凄い照れるみたい。10年