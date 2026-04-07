俳優の畑芽育が6日放送のテレビ朝日系バラエティー『くりぃむナンタラ』（毎週月曜後11：45）に出演。恋人に“マンキン”でやってほしいことを明かした。【写真】花火よりも美しい…畑芽育のプライベート浴衣ショットこの日番組では「畑芽育選手権」を開催。モグライダー・芝大輔、マヂカルラブリー・野田クリスタル、レインボー・ジャンボたかお、マユリカ・中谷が、畑が作成した問題を「ボケ禁止」の条件の中で答えていっ