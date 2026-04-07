King＆Princeの永瀬廉（27）が7日、都内で女優の吉川愛（26）とダブル主演した映画「鬼の花嫁」（監督池田千尋）の鬼ヒット御礼舞台あいさつに出席した。あやかしと人間が共存する世界が舞台で、永瀬は類いまれなる容姿と能力を持つ鬼の一族の次期当主役を演じた。公開から12日がたち、ステージ上には観客から寄せられた感想が書かれたパネルが用意された。「永瀬廉さんが、美しかった」という感想が右端の方に、他の感想よ