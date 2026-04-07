大相撲春巡業が7日、石川県小松市の小松運動公園末広体育館で行われ、春場所で3度目の優勝を果たし、場所後に大関に復帰した霧島（29＝音羽山部屋）が取組を休んだ。稽古中に背中から腰付近に違和感を覚えたため。土俵入りは行ったが、土俵に上がる際にバランスを崩すなど痛めた箇所をかばうそぶりも見せた。大事を取って割（取組）から外れ、代わりを務めた宇良が2番取った。今巡業では相撲を取る稽古は行っておらず、夏場所