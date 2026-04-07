地元住民に愛されるベテラン理容師の男性は、2026年1月に火災によって営業ができなくなってしまいました。ただ、商売道具であるはさみは奇跡的に無傷でした。孫とともに再起に向かう78歳の再挑戦を取材しました。「やっぱり早いこと営業再開したい」と話すのは、大阪市で理容室「SALON・SAKURA」を営む中西正人さん、78歳。この道ひと筋58年の大ベテランです。その技術と人柄で地元の人に愛されてきました。しかし、散髪中の手元を