歌手の堀ちえみ（59）が6日、ブログを更新。カラフルな色合いのポップなスタイルで自撮りした“お出掛けスタイル”を公開し、注目を集めている。【映像】“目の施術後”の堀ちえみ＆ポップな“お出掛けスタイル”これまでも、小顔マッサージやヘッドスパを受けた際の自撮りショット、「今回はタレ目の施術」とまつ毛パーマをかけた目元など、美容やメンテナンスについて発信してきた堀。また、「本日の出掛けるスタイル」とつ