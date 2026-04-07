IT関連会社代表の男らが、ライバル会社のサイトにDoS攻撃と呼ばれるサイバー攻撃を行い、業務を妨害したとして逮捕されました。警察によりますと、埼玉県のIT関連会社代表のウユサルデニス健一容疑者ら2人は、去年5月、サービスが競合するライバル会社のウェブサイトにDoS攻撃と呼ばれるサイバー攻撃を行い、業務を妨害した疑いがもたれています。DoS攻撃とはサーバーに大量のデータを送信し、システムを一時的にまひさせるサイバ