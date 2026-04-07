さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。4月6日（月）に放送された同番組では、爆笑問題の太田光がゲストとして登場し、今やりたい番組について熱く語った。【映像】太田光が今本当にやりたい番組今回も前回に引き続き、井口と久保田がゲストの太田にさまざまな質問をしていくことに。すると井口は「（自分た