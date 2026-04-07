きょう（７日）の東京株式市場は日経平均株価が前営業日比１５円高の５万３４２９円と小幅ながら３日続伸。売り買いともに身動きが取りづらい状況で、結局前日終値をわずかに上回る水準で着地した。朝方は先物主導で高く始まり、その後も１５分程度上昇を続け５００円ほど高くなり、５万４０００円台回復を視界に捉える場面もあった。しかし、短期筋の買い戻しが一巡するとそれに追随する実需買いが続かず、あとは引力に委ねるよ