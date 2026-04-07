H&Y Filters Japanは、レンズ保護フィルター「MRC HD Protection Filter」の新ラインアップとして、112mmサイズを4月6日（月）に発売した。直販価格は税込1万3,800円。 フィルターの存在感を可能な限り抑えた「レンズに溶け込むデザイン」をコンセプトに設計されたレンズ保護フィルター。着脱はねじ込み式。今回112mmサイズが加わったことで、37mmから112mmまでの幅広いラインアップとなった。 ガラ