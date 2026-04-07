ユアサプライムスは4月上旬から順次、香りと温度センサーによって新しいリラックス体験を楽しめる「アロマ首振 リビング扇風機」（YT-DH3420HFR）の販売を、同社が運営する家電通販サイト「ユアサプライムス.com」などで順次開始する。カラーは、ベージュ、ブルーグレーの2色。価格は9980円。●扇風機の涼しさに香りをプラス「アロマ首振 リビング扇風機」は、付属の「アロマホルダー」に好みのアロマオイルをセットして本体に