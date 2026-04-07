MY WAY SMARTは、スマホアクセサリーブランド「FIRME（フィルミ）」でGoogle Pixel 10a対応クリアケースを4月6日から販売している。シンプルながら機能性を追求。Pixelのデザインを生かす、本体そのままのような一体感が特徴だ。●Pixelのデザインをそのまま生かす今回発売されたクリアケースは、高い透明度を持つTPU（熱可塑性ポリウレタン）素材を採用。Pixel 10a本体のカラーや質感を損なうことなく、そのままの美しさが楽