あのちゃんが自身のSNSを更新。普段と雰囲気の違う“横分け”ヘアスタイルのミニ丈ワンピ姿を披露した。 【写真】雰囲気をガラッと変えて横分けヘアスタイルになったミニ丈ワンピ姿のあのちゃん ■『外道の歌 SEASON2』出演のあのちゃん、窪塚洋介の2ショットも公開 窪塚洋介と亀梨和也が主演を務めるDMM TV独占配信ドラマ『外道の歌』。待望の『SEASON 2』が4月9日より配信開始となる。今回、新たにあのの出演が発表された。