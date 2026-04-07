ドジャースの佐々木朗希投手は5日（日本時間6日）、敵地でのナショナルズ戦に先発登板。5回5安打6失点で勝ち星はつかず、開幕から2先発で0勝1敗、防御率7.00と苦戦している。一方で、指揮官のデーブ・ロバーツ監督は「十分に合格点だった」と内容を評価。地元メディアも及第点を与えている。24歳という若さに加えて経験の少なさを強調、今後の継続的な改善に期待を寄せた。 ■「彼は完成品ではない」 米ポッド