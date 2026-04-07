6日（火）、セリエAプレーオフ準決勝の1stレグが行われ、アウトサイドヒッターの石川祐希が所属するペルージャは、ピアチェンツァとホームで対戦した。 レギュラーシーズン優勝を果たしたペルージャ。3戦先勝方式で行われるプレーオフの準々決勝でモンツァに3連勝し、準決勝はレギュラーシーズン5位のピアチェンツァとの対戦となった。 右ヒザのケガの影響で