◇プロ野球セ・リーグ DeNAー中日(7日、横浜スタジアム)ここまで2連敗中の中日。DeNAとの初戦スタメンが発表されました。前回の試合から1番と3番が入れ替えとなり「1番・サード」で福永裕基選手、「3番・ライト」でこの日1軍昇格となったボスラー選手が入りました。さらに「7番・キャッチャー」で木下拓哉選手、「8番・ショート」では村松開人選手が起用されています。先発マウンドにあがるのは、今季2戦目の登板となる金丸夢斗投