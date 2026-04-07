プロ野球・日本ハムの万波中正選手が自身26歳の誕生日を迎えました。2000年4月7日に誕生した万波選手は26回目のバースデーを迎え自身のInstagramを更新。「本日でなんと26歳になりました。(笑)小学校に入った頃は6年生になる事すら信じられなかったのに、自分が20代後半を迎えている事、とっても不思議な気持ちです。日々を満喫して、野球を楽しみ尽くす、そんな1年にします！」と意気込み。「#気持ちが全て#誕プレにゲレーロユニ#