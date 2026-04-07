俳優の別所哲也が3月27日、東京・原宿クエストで行われた『LIFORK H／Q』プレス向け内覧会に登場。“原宿”に対する自身の考えを語った。【写真】カッコいい！ポーズを決める別所哲也NTT都市開発は昨年9月に開業した「原宿クエスト」の4階に、クリエイター向けのシェアオフィス、コワーキングスペースなどを備えた「LIFORK H／Q（リフォークエイチキュー）」を今月1日にオープンした。同社が「あらゆる場所をもっと楽しく、