◇セ・リーグDeNA・コックス―中日・中西（横浜）阪神・ルーカス―ヤクルト・松本健（甲子園）広島・森―巨人・田中将（マツダスタジアム）◇パ・リーグ楽天・古謝―日本ハム・北山（楽天モバイル最強パーク宮城）オリックス・エスピノーザ―ロッテ・ジャクソン（京セラドーム大阪）ソフトバンク・徐若熙―西武・高橋光（みずほペイペイドーム）