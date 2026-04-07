元AKB48でタレント、実業家の小嶋陽菜（37）が7日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットが反響を呼んでいる。「ステージ出る10秒前に撮った」と書き出した小嶋。「かわいいかわいいAKB48のメンバーと」の集合写真をアップした。「ゆいゆい、ずっきー、いともも、あいちゃん、あず」と紹介。「今日も配信見てましたこれからも活躍楽しみにしてる！」と添えた。「そして頼りになりすぎる安定のたかみな&みい