茨城県つくば市の高エネルギー加速器研究機構（ＫＥＫ）は７日、日本原子力研究開発機構と共同運営する研究施設「Ｊ―ＰＡＲＣ」（茨城県東海村）の変電所で、ケーブルから出火する事故があったと発表した。放射線管理区域外で、けが人はいないという。ＫＥＫによると、同日午前７時頃、当直員が変電所内で異音に気付き、高圧配電盤のケーブルから出火しているのを見つけた。消火器で初期消火をして、約４５分後に駆けつけた消