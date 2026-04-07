「川口市営第１回１節」（７日、川口）最終日１２Ｒの優勝戦で森且行（５２）＝川口・２５期＝が５枠２０線で登場。２０２３年４月に大けがから復帰して初めての優勝を目指したが、Ｓで行き切れずに５着に終わった。「Ｓで浮いて回転が落ちた。試走でもレースでも直線で滑っていた。セッティングをミスったかな…。止まりも悪いし、開けても前に追いつかなかった。次、頑張ります」と振り返った。次走は１１〜１３日の川口ナイ